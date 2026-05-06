Petróleo Texas cierra US102.27

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI, en inglés) cayó este martes el 3.9 %, hasta los 102.27 dólares el barril, después de que EE.UU. dijera que la tregua con Irán se mantiene pese a los recientes ataques contra Emiratos Árabes Unidos (EUA).

Al término de la sesión, los contratos de futuros del WTI para el mes de junio, el crudo de referencia en EE.UU., se recortaron en 4.15 dólares respecto al cierre anterior.

La tensión ha vuelto a subir en el estrecho de Ormuz, ante las actividades de buques de guerra de EE.UU. para facilitar la salida de barcos, a pesar de la negativa de Irán y un ataque que ha provocado un incendio en una zona industrial petrolera de EUA, a la espera de que ambos países acepten reanudar las conversaciones. Irán no ha reconocido ser responsable de los ataques contra los Emiratos Árabes, país que sí señaló a Teherán.

Mientras que el petróleo brent para entrega en julio cayó un 3.99 % en el mercado de futuros de Londres, hasta 109.87 dólares.

Oro y bitcóin.-

El oro subió 0.72 %, hasta los 4,566 dólares la onza y la plata restó un 0.26 %, hasta los 73.33 dólares la onza. El bitcóin cerró en 80,197.06 dólares en la jornada; lo que supone una variación de 0 dólares con respecto a su cotización anterior.