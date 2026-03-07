El petróleo de Texas sube 12% hasta 90.9 dólares

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Nueva York. EFE.

El petróleo intermedio de Texas (WTI, por sus siglas en inglés) cerró ayer en 90.9 dólares por barril tras la exigencia del presidente estadounidense, Donald Trump, de la “rendición incondicional” de Irán, lo que aumentó los temores de un conflicto prolongado que afecte al suministro global de energía.

El WTI subió un 12.21 % respecto al cierre de ayer, o 9.89 dólares, y en el acumulado de la semana avanzó un 35.63 % sobre el cierre del pasado viernes, cuando terminó en 67.02 dólares por barril, lo que supone la mayor subida semanal desde 1983. Las previsiones de que la guerra en Oriente Medio, que estalló el sábado tras el ataque de EE.UU. e Israel contra Irán, siga adelante ha provocado en los últimos días grandes subidas en el precio del petróleo.

Se trata de una de sus mayores subidas semanales desde la fuerte volatilidad registrada en 2020 durante la pandemia de la COVID-19.