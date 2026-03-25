Petróleo Texas sube hasta los $92.35 dólares el barril

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Nueva York.- EFE

El petróleo intermedio de Texas (WTI) subió ayer, martes, un 4.79 %, hasta los 92.35 dólares el barril, después de que se enfriaran las expectativas de un posible acuerdo entre Irán y EEUU para poner fin a los ataques, que rebajaron el precio del crudo. Al término de la sesión, los contratos de futuro para el mes de mayo del WTI sumaban 4.22 dólares al cierre anterior, cuando cayó hasta los 88.13 dólares el barril.

El mercado del petróleo acogió con confianza las declaraciones del presidente Trump sobre las supuestas negociaciones de Washington y Teherán, que según dijo estaban dejando “puntos de acuerdo importantes". Además, Trump ordenó aplazar durante 5 días los ataques contra instalaciones energéticas iraníes con el objetivo de rebajar las tensiones y desescalar el precio del petróleo.

El oro y el bitcóin.-

La onza troy de oro subió levemente, el 0.26 %, hasta 4,418.8 dólares, mientras que la plata ganó el 1.09 % y se cambiaba a 69.87 dólares. El bitcóin perdía el 1.61 % al finalizar la sesión bursátil europea, hasta 69,760.8 dólares.