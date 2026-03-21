Petróleo Texas subió hasta 98.32 dólares

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Nueva York.-EFE

El petróleo de Texas (WTI) subió ayer, viernes, un 2.27 %, hasta los 98.32 dólares el barril, tras una semana de oscilaciones marcada por los ataques cruzados a instalaciones energéticas de EEUU e Israel contra Irán, y del país persa contra países de la región, y las medidas para intentar desescalar el precio del crudo por parte de la Administración de Donald Trump. Al término de la sesión, los contratos de futuros para el mes de abril sumaban 2.18 dólares al cierre anterior, cuando llegó a los 96.14 dólares el barril.

El Texas cerró este viernes casi cinco dólares por barril por encima de la clausura del lunes, cuando llegó a los 93.50 dólares. Aun así, en el acumulado de la semana restó un 0.49 %. En el caso del mensual, lleva ya acumulado más de un 48 % de ascenso. Esta semana, el Texas superó la barrera de los 100 dólares, aunque pese a la fuerte volatilidad en las operaciones durante la jornada, ningún día cerró por encima de esta cifra pese a la atenta mirada de los inversores al Golfo Pérsico. La guerra sigue manteniendo disparado el precio del petróleo.

El bitcóin y el oro

La onza troy de oro subió el 0.33 % y se negociaba a 4,665 dólares, y la plata bajaba el 0.8 %, hasta 72.24 dólares. El bitcóin subió el 0.27 % para cambiarse a 70,683 dólares.