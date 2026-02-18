Piden amnistía total presos Venezuela

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Caracas. EFE.

La mayor coalición opositora de Venezuela, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), exigió ayer que la amnistía actualmente en proceso de discusión por parte del Parlamento sea “verdadera, integral y efectiva” y que haya una liberación “plena” de todos los presos políticos.

“Una amnistía que excluye a presos no es amnistía. Una amnistía que condiciona, que limita, que selecciona a quién alcanza y a quién no, no es un acto de justicia, es administración del castigo”, dijo la coalición en red social X.

El proyecto de ley de amnistía, aunque está planteado desde 1999, detalla diez eventos de coyuntura política, lo cual ha sido criticado por diversas ONG porque, aseguran, deja por fuera a cientos de presos políticos, incluyendo militares.

El pasado jueves, la Asamblea Nacional (Parlamento), controlada por el chavismo, aplazó para esta semana el segundo debate necesario para la aprobación de la ley, al haber diferencias por un artículo que establece que quienes quieran acogerse a la amnistía deben presentarse ante sistema de justicia.

Venezuela, a juicio de la PUD, necesita “libertad plena para todos los presos políticos, y garantías para que los exiliados puedan regresar".