Precio petróleo de Texas sube a 104.58 dólares el barril

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Los futuros continuos del petróleo de Texas (WTI, en inglés) superaban los 104 dólares el barril ayer, domingo, horas antes de que EE.UU. comience el bloqueo del estrecho de Ormuz anunciado por el presidente Donald Trump.

A las 18-40 hora local de Nueva York (22-40 GMT) los contratos del barril de Texas con vencimiento en mayo se disparaban un 8.3 % respecto al cierre del viernes y se negociaban a 104.58 dólares, según datos en tiempo real previos a la apertura del lunes.

A la misma hora, los contratos continuos del petróleo de Brent, de referencia en Europa, con vencimiento en junio, se disparaban un 7.6 % respecto al cierre del viernes y se negociaban a 102.43 dólares.

La reacción alcista del mercado de petróleo se produce después de que ayer concluyeran sin acuerdo las negociaciones entre EE.UU. e Irán en Pakistán y este domingo Trump anunciara que su país bloqueará a todos los buques que intenten entrar o salir del estrecho de Ormuz.

El Comando Central de las Fuerzas Armadas de EE.UU. (Centcom) dijo que empezará a bloquear todo el tráfico marítimo de entrada y salida en los puertos iraníes hoy lunes a las 10-00 horas ET (15-00 GMT).

Oro y bitcóin

En tanto, el precio del oro en los mercados internacionales se mantenía con una cotización aproximada entre $4,750 y $4,775 USD por onza troy, mostrando una tendencia de estabilidad tras variaciones semanales.

El bitcóin se cotizaba en el rango de los $69,000 - $71,500 USD en los mercados internacionales.