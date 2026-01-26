Publicado por AP Creado: Actualizado:

WASHINGTON.- AP

El presidente Donald Trump aseguró que las fuerzas armadas estadounidenses utilizaron un arma secreta, a la que se refirió como "El Desconcertante", para desactivar equipamiento militar venezolano durante el operativo para capturar a Nicolás Maduro. El mandatario estadounidense, ratificó además su amenaza de realizar ataques por tierra contra los cárteles del narcotráfico, incluso en México.

El mandatario comentó durante una entrevista publicada el viernes con el New York Post sobre los reportes de que Estados Unidos cuenta con un arma de energía pulsada y dijo: "El Desconcertante. No se me permite hablar de eso". Aseguró, sin embargo, que el nuevo armamento hizo que el equipo venezolano "no funcionara".

"Nunca pudieron lanzar sus cohetes. Tenían cohetes rusos y chinos, y nunca lanzaron uno", afirmó Trump en la entrevista. "Entramos, ellos presionaron sus botones y nada funcionó. Estaban preparados para nosotros".

Al describir la redada en el complejo de Maduro, Trump había dicho previamente que Estados Unidos había apagado "casi todas las luces en Caracas," pero no detalló cómo lo lograron.

Trump también indicó que Estados Unidos continuará con su campaña de ataques militares y podría extenderla desde Sudamérica hacia Norteamérica como parte de los intentos de su gobierno por ir detrás de los cárteles del narcotráfico.

"Conocemos sus rutas. Sabemos todo sobre ellos. Sabemos dónde viven. Sabemos todo sobre ellos," afirmó. "Vamos a golpear a los cárteles".

Cuando se le preguntó si pudiera haber ataques en México o Centroamérica, el presidente respondió: "Podría ser en cualquier parte". Estados Unidos realizó el viernes un ataque contra una embarcación que presuntamente transportaba drogas en el Pacífico, la primera acción de este tipo desde la captura de Maduro. Con esto se eleva a por lo menos 36 el número de ataques conocidos contra embarcaciones en el mar Caribe y el Pacífico.