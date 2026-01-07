Las profecías de Nostradamus para 2026: el rey Donald Trump, guerra, declive de Occidente

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Las predicciones de Nostradamus vuelven a la palestra cada fin o inicio de año.

Desde hace mucho tiempo se atribuye al astrólogo y vidente francés del siglo XVI Michel de Nostredame la predicción de importantes acontecimientos históricos. Ahora que se acerca 2026, crece el interés por las posibles predicciones contenidas en 'Las Profecías', la famosa colección de cuartetas del vidente.

Según publicaciones de varios medios internacionales, que se alimentaron de Euro News, las interpretaciones de sus escritos apuntan a un 2026 turbulento, caracterizado por un "gran enjambre", referencias a la "sangre", una escalada del conflicto entre Oriente y Occidente, y el ascenso de un líder que algunos lectores asocian con el presidente estadounidense Donald Trump, apodado 'rey Donald' por los intérpretes, según se recoge en un artículo del 'Express'. Aunque sus profecías son notoriamente crípticas, nuevas lecturas sugieren tanto acontecimientos inquietantes como la posibilidad de una eventual renovación.

Nostradamus publicó por primera vez su colección 'Las Profecías' en 1555, que contenía 942 cuartetas escritas en una mezcla de latín arcaico y frases en francés medieval. A lo largo de los siglos, su obra ha estado vinculada a acontecimientos de trascendencia mundial, desde el Gran Incendio de Londres a la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki y, más recientemente, la pandemia de la COVID-19. A medida que aumenta la preocupación mundial en vísperas de 2026, varias cuartetas han atraído de nuevo la atención por sus paralelismos con el contexto geopolítico actual.

¿Debemos esperar nuevas catástrofes naturales?

Uno de los temas recurrentes en las supuestas profecías de Nostradamus es el de las catástrofes naturales. Muchos creen que símbolos como "fuego del cielo" pueden predecir fenómenos meteorológicos extremos para 2026, en consonancia con los efectos del cambio climático.

El "gran enjambre de abejas" es una advertencia sobre los líderes poderosos

Según Yahoo Noticias, uno de los versículos más discutidos menciona un "gran enjambre de abejas" que emerge de la oscuridad de la noche. Los analistas interpretan el "enjambre" como un símbolo de actores políticos influyentes, potencialmente figuras como Donald Trump o Vladímir Putin.

Según estas interpretaciones, el "enjambre" podría significar victorias o maniobras audaces de líderes de alto perfil en el próximo año. Algunos sugieren que la frase podría aludir a nuevas negociaciones en Oriente Próximo lideradas por Trump o a giros geopolíticos en beneficio de Rusia en el contexto de la invasión de Ucrania.

"Todo se inundará de sangre": Tensión más allá de las fronteras europeas

Otro verso referido al Tesino, el cantón del sur de Suiza fronterizo con el norte de Italia, afirma que la región será "inundada de sangre". Aunque no hay consenso sobre el significado exacto, los analistas creen que el vidente puede aludir a nuevos disturbios en Europa. La referencia se interpreta como símbolo de un conflicto más amplio que podría extenderse a los corredores europeos que ya sufren tensiones políticas y movilizaciones militares.

El poder por la tecnología

Una de las frases atribuidas al vidente dice que “Occidente perderá su luz en el silencio”, lo que algunos han interpretado como una alusión al avance de la inteligencia artificial en Oriente y su impacto sobre los mercados laborales occidentales.