RD y Venezuela retomarán los servicios consulares

El Gobierno de Venezuela informó ayer, domingo, que acordó con República Dominicana reactivar los servicios consulares, así como la conexión aérea entre ambos países, luego de que en julio de 2024 el país suramericano rompiera relaciones con la isla porque esta cuestionó el resultado de las presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

A través de un comunicado, la Cancillería venezolana indicó que “en los próximos días” se reactivarán los servicios consulares luego de un “trabajo conjunto” entre ambos países.

“Asimismo, ambos gobiernos han acordado instruir a las autoridades aeronáuticas respectivas, reactivar la conexión aérea entre ambos países”, añadió.

Estas operaciones estuvieron suspendidas por orden del Ejecutivo de Maduro desde el 31 de julio de 2024, en respuesta a lo que consideró entonces como “acciones injerencistas” en relación con las elecciones presidenciales celebradas ese mes en Venezuela.

La medida también respondía a “la presunción del uso de la aviación civil con fines no compatibles con los principios de seguridad”, según el chavismo.

Los Gobiernos de Panamá y República Dominicana, junto con los de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, habían manifestado entonces su profunda preocupación por el desarrollo de las presidenciales, y exigieron la revisión completa de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador a Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como “fraudulento".

En junio del año pasado, Maduro dijo que las aerolíneas venezolanas estaban listas para retomar sus vuelos hacia República Dominicana, pero el Gobierno de este país respondió que estudiaba esta posibilidad.

El pasado 6 de enero, El Ejecutivo dominicano expresó ante la OEA que, “en coherencia con la posición adoptada” tras las elecciones de julio de 2024 en Venezuela, cuando no reconoció el cuestionado triunfo de Maduro, “tampoco puede conferir legitimidad a un régimen de facto que pretende perpetuarse al margen de la voluntad popular venezolana".