Renuncian 2 ministros Perú por desacuerdo presidente

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LIMA. AP

El canciller y el ministro de Defensa de Perú renunciaron ayer por discrepancias con el presidente interino José María Balcázar sobre la compra de 24 aviones F-16 a la empresa estadounidense Lockheed Martin y revelaron que militares firmaron la compra de las aeronaves.

Balcázar había declarado a radios locales que decidió postergar la operación porque al ser presidente interino no tenía “legitimidad” para endeudar a la próxima gestión, que asumirá a fines de julio, por US 3,500 millones. En desacuerdo con la decisión, Carlos Díaz renunció al Ministerio de Defensa y Hugo de Zela al de Relaciones Exteriores.

En una nueva muestra de la inestabilidad institucional en Perú, Díaz afirmó ayer que, pese a la negativa del presidente, el lunes militares dependendientes de la cartera de Defensa firmaron el contrato. La embajada de EEUU en Perú confirmó que la firma entre las partes autorizadas se realizó esa fecha “con pleno conocimiento de los altos niveles del gobierno”.

Díaz aseguró que los detalles del acuerdo no se conocen porque son secreto militar. Añadió que pese a que el presidente es jefe supremo de las fuerzas armadas, no tiene injerencia y “nadie puede paralizar un procedimiento de selección solamente de palabra”.