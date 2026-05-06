Síntomas del hantavirus vs leptospirosis o dengue

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El hantavirus, la leptospirosis y el dengue comparten síntomas iniciales como fiebre, dolor de cabeza y malestar general, pero la OMS y la OPS destacan diferencias clave: el hantavirus evoluciona hacia insuficiencia respiratoria grave, la leptospirosis afecta principalmente riñones e hígado, y el dengue puede derivar en hemorragias y shock. Reconocer estas señales es vital para un diagnóstico temprano.

Las entidades alertan sobre la importancia de distinguir entre tres enfermedades que suelen confundirse por sus síntomas iniciales: hantavirus, leptospirosis y dengue.

Hantavirus: transmitido por roedores, inicia con fiebre, dolores musculares, cefalea y problemas digestivos. Entre 4 y 10 días después puede evolucionar a síndrome pulmonar por hantavirus, con tos, dificultad para respirar y acumulación de líquido en los pulmones. La mortalidad puede alcanzar el 38 % en casos graves.

Hantavirus

Leptospirosis: de origen bacteriano, también vinculada a la orina de roedores. Sus síntomas incluyen fiebre, escalofríos, dolores musculares y vómitos. Puede progresar a fallo renal, hepático y hemorragias, lo que la convierte en una zoonosis de alto riesgo.

Cómo prevenir la leptospirosis tras las inundaciones de este fin de semana

Dengue: transmitido por mosquitos Aedes aegypti, se manifiesta con fiebre elevada, dolor detrás de los ojos, erupciones cutáneas y dolores articulares. En casos graves puede causar hemorragias, dolor abdominal intenso y shock, siendo potencialmente mortal si no se atiende de inmediato.

El mosquito es el animal más letal del planeta, transmite malaria dengue zika fiebre amarilla chikunguña y otras enfermedades (Pexels)

En República Dominicana y el Caribe, el dengue es endémico y representa la mayor amenaza en temporadas de lluvias. La leptospirosis suele aparecer tras inundaciones, mientras que el hantavirus, aunque menos frecuente en la región, ha generado brotes en países de Sudamérica.