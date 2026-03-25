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Gasolina

Sube el combustible en Chile

El Ministerio de Hacienda confirmó la gasolina subirá de US$ 1.3 a US$ 1.7 por litro, mientras diésel, que costaba US$ 1, pasará US$ 1.7.

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SANTIAGO, Chile. AP

El gobierno chileno anunció ayer un fuerte aumento en los precios de la gasolina y del diésel en los próximos días, en medio del impacto de la guerra en Medio Oriente, en un país altamente dependiente de las importaciones de petróleo. El Ministerio de Hacienda confirmó la gasolina subirá de US$ 1.3 a US$ 1.7 por litro, mientras diésel, que costaba US$ 1, pasará US$ 1.7.

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