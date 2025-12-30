Trump dice golpeó muelle de donde “cargan drogas”

Publicado por AP Creado: Actualizado:

El presidente estadounidense Donald Trump ha indicado que Estados Unidos “golpeó” una instalación en un muelle mientras el mandatario lleva a cabo una campaña de presión sobre Venezuela, pero ofreció pocos detalles.

Trump inicialmente pareció confirmar un ataque en lo que parecía ser una entrevista de radio improvisada el viernes, y cuando fue cuestionado el lunes por reporteros sobre “una explosión en Venezuela”, dijo que Estados Unidos atacó una instalación donde los barcos acusados de transportar drogas “se cargan”.

“Hubo una gran explosión en el área del muelle donde cargan los barcos con drogas”, dijo Trump mientras se reunía en Florida con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. “Cargan los barcos con drogas, así que golpeamos todos los barcos y ahora golpeamos el área. Es el área de implementación. Ahí es donde implementan. Y eso ya no está”.

Es parte de un esfuerzo creciente para atacar lo que la administración Trump dice son barcos que trafican drogas con destino a Estados Unidos. Se acerca más a los ataques en la costa que hasta ahora han sido llevados a cabo por el ejército en aguas internacionales en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental.

Trump se negó a decir si el ejército estadounidense o la CIA llevaron a cabo el último ataque o dónde ocurrió. No confirmó que haya sucedido en Venezuela. “Sé exactamente quién fue, pero no quiero decir quién fue. Pero sabes que fue a lo largo de la costa”, dijo Trump.

Trump hizo referencia por primera vez al ataque el viernes, cuando llamó al presentador de radio John Catsimatidis durante un programa en la radio WABC y habló de los ataques de Estados Unidos a presuntos barcos que transportan drogas. Los ataques han matado al menos a 107 personas en 30 ataques conocidos desde principios de septiembre.