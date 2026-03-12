Trump: Guerra está ganada; Israel lanza ola de ataques

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington.- Agencias

El presidente de EE.UU., Donald Trump, aseguró ayer, miércoles, sin pruebas, que la guerra contra Irán “está ganada” pero sugirió que continuará por un tiempo, sin precisar el plazo que pueda durar.

“La mayoría me dice que ya está ganada”, respondió Trump a la prensa en su regreso a Washington sobre el estado de la guerra contra Irán, luego de participar en un mitin republicano en Kentucky y agregó que aunque esté ganada no significa que vayan a terminar de inmediato.

Horas antes, el mandatario ya había descrito la guerra como ganada, durante una intervención de 60 minutos en un mitin del partido republicano en un poblado al norte de Kentucky. Trump le dijo a sus seguidores en el evento que toda la armada iraní ha “desaparecido” y detalló que las fuerzas armadas estadounidenses destruyeron 58 barcos iraníes en las últimas 72 horas, aunque en la mañana había asegurado que eran 60 las naves destruidas.

Israel ataca.-

El Ejército israelí anunció este jueves que ha comenzado “una amplia ola de ataques" contra objetivos en Teherán, en plena escalada del conflicto regional tras varios días de enfrentamientos directos entre Israel e Irán.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF) informaron de que han iniciado “una amplia ola de ataques en Teherán”, sin ofrecer por el momento más detalles sobre los objetivos o el alcance de la operación.

Horas antes, el Ejército israelí había señalado que detectó el lanzamiento de misiles desde Irán hacia territorio israelí y que sus sistemas defensivos estaban operando para interceptar la amenaza.