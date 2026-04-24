Trump sin plazo fin guerra; envía tercer portaviones

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Washington.- EFE

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se negó este jueves a poner un plazo para el fin de la guerra de Irán y recordó que el país ha estado involucrado en el pasado en conflictos largos como Vietnam o Irak.

“No me presionen”, respondió el republicano a la prensa en el Despacho Oval de la Casa Blanca cuando fue cuestionado por cuánto tiempo estaría dispuesto a prolongar el conflicto.

“Estuvimos en Vietnam durante 18 años, estuvimos en Irak durante muchos, muchos años… No me gusta mencionar la Segunda Guerra Mundial, porque fue una guerra muy grande, pero estuvimos cuatro años y medio, casi cinco años, en la Segunda Guerra Mundial”, dijo.

Trump, que anunció el martes un alto el fuego en la guerra hasta que el Gobierno iraní presente una propuesta de acuerdo, dijo que tomó esa decisión para dar tiempo al régimen de los ayatolás. “No sabemos con quién tratar”, dijo el mandatario al justificar la lentitud de las negociaciones para llegar a un acuerdo con Teherán.

Otro portaviones.-

El portaviones USS George H.W Bush se convirtió ayer en el tercer buque de guerra estadounidense en Oriente Medio.

El buque de propulsión nuclear de la clase Nimitz llegó a cercanías de Irán, de acuerdo con el Comando Central, luego de haber navegado por más de 10 días por la costa oriental de África, haber rodeado el cabo de Buena Esperanza y atravesar el Índico. Las fuerzas armadas detallaron que el USS George H.W.Bush llega con miles de militares adicionales, así como con varias decenas de cazas avanzados. Cabe la posibilidad de que otro portaviones más, el USS Gerald Ford, se una a las operaciones.

Por otro lado, las defensas aéreas se activaron anoche en Teherán, según varias medios iraníes que no explicaron el motivo. “Las defensas aéreas están activas en Teherán”, informó en X el diario estatal Tehran Times.