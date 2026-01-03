Santo Domingo 0ºC / 0ºC
¿Hay víctimas?

Ataque de Estados Unidos a Venezuela hoy

EE. UU. ataca

Trump tras captura de Nicolás Maduro: "queremos la paz, la libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela"

, "No podemos arriesgarnos a que alguien que no tenga el bien del pueblo venezolano en mente tome el control de Venezuela".

Trump durante rueda de prensa

Palm Beach.- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo hoy que tras la salida de Nicolás Maduro, Estados Unidos quiere "la paz, libertad y la justicia para el gran pueblo de Venezuela y eso incluye a muchos venezolanos que ahora viven en Estados Unidos y que quieren regresar a su país".

En una intervención desde Mar-a-Lago junto con el secretario de Estado, de Guerra y el director de la CIA, Trump añadió que tras la captura de Maduro y su esposa, Cilia Flores, "no podemos arriesgarnos a que alguien que no tenga el bien del pueblo venezolano en mente tome el control de Venezuela".

"Hemos tenido décadas de eso y no vamos a dejar que vuelva a pasar", indicó Trump, quien aseguró que Washington ahora controla el país y "estamos allí ahora" y "vamos a seguir hasta que una transición apropiada tenga lugar. Nos quedaremos hasta el momento que hay una transición aprobada y vamos a manejar el país esencialmente".

Maduro y Flores fueron detenidos en una operación relámpago nocturna de las fuerzas especiales y ahora el mandatario venezolano está bajo custodia en el buque de ataque anfibio USS Iwo Jima y será trasladado a Nueva York para hacer frente a una imputación por narcoterrorismo.

