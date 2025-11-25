Trump dice que quiere reunirse con Putin y Zelenski pero cuando el acuerdo de paz sea definitivo

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Washington (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró este martes que quiere reunirse pronto con sus homólogos de Ucrania y Rusia, Volodímir Zelenski y Vladímir Putin, respectivamente, pero solo una vez el plan de paz para poner fin a la guerra entre estos dos países sea «definitivo».

«Espero poder reunirme pronto con el presidente Zelenski y el presidente Putin, pero SOLO cuando el acuerdo para poner fin a esta guerra sea DEFINITIVO o se encuentre en su fase final», escribió Trump en un mensaje en su plataforma, Truth Social.

El mandatario norteamericano aseguró que su equipo ha logrado «avances significativo con respecto al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania».

Falta de diálogo entre Ucrania y Rusia

Horas atrás, la Casa Blanca explicó que se necesita más diálogo entre Ucrania y Rusia para lograr un acuerdo ya que todavía quedan «algunos detalles delicados» por resolver del plan de paz propuesto por Estados Unidos, aunque no son «insalvables».

«Hay algunos detalles delicados, pero no insalvables, que deben resolverse y que requerirán nuevas conversaciones entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos», aseguró en redes sociales la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.

El presidente estadounidense, Donald Trump, había dado de plazo hasta este jueves, Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, para que Ucrania aceptara el plan de paz negociado inicialmente entre Washington y Moscú y posteriormente discutido con Kiev.

Leavitt afirmó que durante la última semana, Estados Unidos ha logrado «avances significativos hacia un acuerdo de paz».