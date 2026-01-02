Warren Buffett cede las riendas del grupo Berkshire Hathaway

Publicado por EFE Creado: Actualizado:

Warren Buffett, de 95 años, dejó ayer, jueves, de ser el director ejecutivo más anciano del mundo al ceder las riendas del conglomerado Berkshire Hathaway al ejecutivo Greg Abel, pero sus planes no pasan por irse “a casa” y descansar durante la jubilación.

El empresario reconoció en su última carta a los inversores de Berkshire, en clave de humor, que su salud empezaba a decaer pero seguía acudiendo a la oficina cinco días a la semana, fruto de una pasión por el trabajo que reivindicaba para los demás y comparten otras figuras veteranas. “No me voy a ir a casa a ver telenovelas. Mis intereses aún son los mismos”, adelantó el apodado 'Oráculo de Omaha' en una entrevista a The Wall Street Journal en 2024, el año en que anunció una retirada con la que se especulaba desde que eligió a Abel como sucesor en 2021.

“Seré útil si hay un pánico en el mercado porque no soy temeroso cuando las cosas se deprecian o el resto se asustan. Y eso realmente no es una función de la edad”, apostilló. Abel, el sucesor de Buffett, de 63 años, pertenece a la junta directiva de Berkshire desde 2018.