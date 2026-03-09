Willie Colón: así fue el emotivo funeral de la leyenda de la salsa

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

Con música, lágrimas y aplausos, cientos de personas se reunieron para dar el último adiós al trombonista y compositor Willie Colón, uno de los grandes íconos de la salsa.

Familiares, amigos y figuras de la música latina acompañaron la ceremonia, donde se recordaron los aportes de Colón a la salsa y su influencia en generaciones de artistas. Los asistentes destacaron su capacidad para fusionar ritmos caribeños con sonidos urbanos y su compromiso con la comunidad latina en Estados Unidos.

Willie Colón, nacido en el Bronx en 1950, fue miembro clave de la Fania All-Stars, agrupación que internacionalizó la salsa en las décadas de 1970 y 1980. Entre sus temas más emblemáticos figuran “Idilio”, “El Gran Varón”, “Gitana” y “Che Che Colé”, canciones que aún resuenan en el Caribe y Latinoamérica.

Willie Colón, con el tema 'Murga de Panamá', en los Premios Juventud 2025.

En videos transmitidos por varios medios neoyorquinos de su funeral, muestra momentos de profunda emotividad, con fanáticos entonando sus canciones y artistas rindiendo tributo a su trayectoria.

Ganador de múltiples premios, incluido el Grammy Latino a la Excelencia Musical, Willie Colón deja un legado que trasciende fronteras. Su partida marca el cierre de un capítulo fundamental en la historia de la salsa, pero su música seguirá viva en cada trombón y en cada voz que lo recuerde.