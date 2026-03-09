Con 10 camiones: así buscan retirar la basura acumulada en Santo Domingo Oeste y sectores vulnerables

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Diez camiones recolectores de basura recorrerán durante los próximos 15 días los sectores más vulnerables de Santo Domingo Oeste, como parte de una intervención especial para enfrentar la acumulación de residuos en las calles.

La intervención forma parte de una iniciativa impulsada por la Liga Municipal Dominicana (LMD) y la Federación Dominicana de Municipios (Fedomu), con el objetivo de recoger los desechos que llevan varios días acumulándose en distintos sectores del municipio.

El presidente de la Liga Municipal Dominicana, Víctor D’Aza, explicó que el operativo se mantendrá durante el tiempo que sea necesario y que surge tras acoger el llamado del alcalde de Santo Domingo Oeste, Francisco Peña.

“Estamos aquí para garantizar que cada rincón de Santo Domingo Oeste esté limpio y ordenado. Esta intervención es sólo el comienzo”, afirmó D’Aza.

¿Cómo funcionará?

Una flotilla de 10 camiones se utilizaron en esta primera fase del operativo que encabeza la LMD junto a Fedomu

El alcalde Francisco Peña explicó que el municipio está dividido en unas 20 o 25 delegaciones y que los camiones se distribuirán en estas demarcaciones para realizar recorridos casa por casa.

“Aquí hay alrededor de 20 o 25 delegaciones y son 10 camiones, cada uno estará ubicado en esas delegaciones haciendo una ruta casa por casa, aunque no haya basura, la gente que la saque”, dijo.

D’Aza indicó que este tipo de intervención podría replicarse en otros municipios que lo necesiten, con operativos de hasta 15 días en cada sector, aunque el tiempo podría extenderse dependiendo de la situación que se encuentre en cada comunidad.

La Liga Municipal Dominicana en coordinación con Fedomu, acudió al llamado del alcalde para mejorar la recolección de residuos sólidos en el municipio Santo Domingo Oeste

Asimismo, explicó que el programa, ejecutado a través de Fedomu, contempla la renta de diez camiones compactadores, los cuales incluyen personal operativo y combustible permanente para garantizar la continuidad del servicio.

El funcionario aclaró que este apoyo se integra a los esfuerzos que ya desarrolla el Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y no sustituye a las empresas contratadas por el cabildo para la recolección de desechos, sino que busca reforzar el sistema de traslado y disposición de residuos sólidos en el municipio.

Por su parte, el encargado de Residuos Sólidos de la Liga Municipal Dominicana, Elvin López, informó que el operativo tendrá una duración inicial de 15 días, durante los cuales operará una flotilla de diez camiones compactadores con combustible, obreros y toda la logística necesaria.

Según explicó, el apoyo podría extenderse dependiendo de las necesidades del municipio.

“Vamos a priorizar los sectores más necesitados, nivelando la recolección de los residuos que se han acumulado durante varios días en los hogares y en los puntos de disposición de basura, con el objetivo de prevenir enfermedades y la proliferación de mosquitos”, señaló López.