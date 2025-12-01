Solo 38% de las mujeres en RD tiene conocimiento VIH

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El 98.4% de las mujeres de 15 a 49 años ha oído hablar del sida y una proporción considerable identifica las principales formas de prevenir la infección. Sin embargo, solo el 38.1% alcanza un conocimiento integral sobre el VIH, el cual combina la comprensión de métodos de protección, el reconocimiento del riesgo y el rechazo de mitos.

Aunque la mayoría descarta ideas erróneas como la transmisión por mosquitos (63.9%) o por medios sobrenaturales (89.9%), aún persisten percepciones que pueden limitar la toma de decisiones informadas.

Así lo revela en su informe el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), quien presenta hallazgos clave de la Encuesta (Enhogar-MICS 2019), realizada en conjunto con la Oficina Nacional de Estadística (ONE), en el contexto de la conmemoración Día Mundial del Sida 1 de diciembre.

En cuanto a la transmisión materno infantil, el 91.3% reconoce al menos una vía de contagio y el 53.5% identifica las tres posibles: embarazo, parto y lactancia. Además, la cobertura de pruebas durante el embarazo se mantiene alta: el 90.6% aceptó y recibió los resultados de una prueba de VIH como parte del control prenatal. “Los datos muestran que la información por sí sola no es suficiente. Necesitamos fortalecer la educación sexual integral, combatir el estigma y asegurar que cada mujer, especialmente las más jóvenes, pueda tomar decisiones informadas para proteger su salud y la de sus familias. República Dominicana ha avanzado, pero aún enfrentamos desafíos que requieren acción sostenida”, afirmó Anyoli Sanabria, quien es representante interina de Unicef en el país.

Ese informe indica que un 41.9% mantiene actitudes discriminatorias hacia las personas que viven con VIH, mientras que el 90.1% percibe que el miedo al rechazo social limita la realización de pruebas. Esto afecta especialmente a las mujeres jóvenes de 15 a 24 años, entre quienes solo el 32.1% posee conocimiento integral y apenas el 24.7% se ha realizado una prueba en los últimos 12 meses y conoce su resultado.

diagnóstico temprano

Unicef advierte que los niños, niñas y adolescentes que viven con VIH continúan siendo el grupo más rezagado en el acceso al diagnóstico temprano, tratamiento oportuno y atención especializada, una situación que podría agravarse ante los recientes recortes globales de financiamiento.

Además, modelos desarrollados por Unicef y ONUSIDA proyectan que, si la cobertura de los programas se reduce a la mitad en el mundo, 1.1 millones de niños adicionales podrían adquirir el VIH y más de 820,000 podrían morir por causas relacionadas con el sida para 2040, cifras que revertirían décadas de progreso. Incluso manteniendo los niveles actuales de servicio, se estiman 1.9 millones de nuevas infecciones y 990,000 muertes infantiles adicionales en ese mismo período

Estas proyecciones se refuerzan con los datos globales que muestran que miles de niños siguen quedando fuera del tratamiento: solo el 55% recibe terapia antirretroviral.