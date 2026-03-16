CODEVI recibe visita de diplomáticos de EE.UU. en RD y Haití

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La Compagnie de Développement Industriel (CODEVI) recibió el pasado 16 de marzo la visita de la Embajadora de Estados Unidos en República Dominicana, Leah F. Campos, y del Chargé d’Affaires en Haití, Henry T. Wooster, acompañados por las funcionarias del Departamento de Estado Barbara Feinstein, Deputy Assistant Secretary for Caribbean Affairs and Haiti, y Viviana Bovo, Senior Advisor for Western Hemisphere Affairs.

Los diplomáticos expresaron su interés en el desarrollo fronterizo entre República Dominicana y Haití, destacando la importancia de iniciativas binacionales que promuevan la estabilidad y el crecimiento económico en la región.

Durante el recorrido por las instalaciones del Campus CODEVI, constataron los beneficios que este proyecto aporta al noroeste de ambos países. Como parte de la tradición de la empresa, los visitantes sembraron un árbol en el campus, gesto simbólico de compromiso con la sostenibilidad.

Enfoque en el comercio y la cooperación

Uno de los puntos centrales de la visita fue la relevancia del Tratado de Libre Comercio HOPE/HELP, que impulsa el desarrollo socioeconómico de la zona, atrae nuevas inversiones y multiplica los beneficios para la población local.

Este modelo de colaboración binacional se presenta como una herramienta efectiva para enfrentar desafíos comunes como la inseguridad y la pobreza que afectan a las comunidades fronterizas.

CODEVI y su proyección

La empresa reafirmó su compromiso de mantenerse a la vanguardia en operaciones de manufactura y servicios para diversos sectores industriales. CODEVI proyecta un crecimiento sostenido mediante la diversificación de su cartera de productos y la colaboración estrecha con ambos gobiernos en la implementación de medidas que promuevan la prosperidad regional.