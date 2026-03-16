Concluye con éxito la tercera edición de la feria “Turismo y Atracciones Samaná 2026”

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Samaná.- Con una destacada participación nacional e internacional, concluyó con rotundo éxito la tercera edición de la feria “Turismo y Atracciones Samaná 2026” (TyA 2026), celebrada del 13 al 15 de marzo en el exclusivo escenario de Hacienda Samaná Bay, Hotel & Residences, consolidándose como uno de los eventos turísticos más relevantes de la región Nordeste y una importante plataforma para la promoción del turismo dominicano ante el mundo.

Durante tres días, la feria reunió a autoridades, empresarios, inversionistas, emprendedores, artesanos, medios de comunicación y visitantes, quienes participaron en una agenda cargada de conferencias internacionales, rondas de negocios, exposiciones, experiencias gastronómicas y presentaciones culturales, resaltando el potencial de Samaná como destino estratégico para el turismo y la inversión.

Uno de los aspectos más destacados de esta edición fue la participación de representantes diplomáticos de cuatro importantes naciones, lo que reafirma el creciente interés internacional por el desarrollo turístico de la República Dominicana.

Entre las personalidades presentes se destacó el embajador de la República Popular China en la República Dominicana, Chen Luning, cuyo país fue invitado de honor de la feria. También participó el embajador de la India, Kishan Dan Dewal (K.D. Dewal), así como el embajador de la Federación Rusa, Alexey Victorovich, fortaleciendo el carácter global del evento.

De igual forma, la embajadora de Panamá en el país, Yira Elena Ramonet García, formó parte del programa oficial de conferencias y encuentros institucionales, aportando una visión regional sobre las oportunidades de cooperación turística y logística en el Caribe.

El CEO de Turismo y Atracciones Samaná 2026, Kelvin Faña, resaltó que esta tercera edición marca un paso importante en la proyección internacional del evento.

“La presencia de embajadores y representantes internacionales demuestra que Samaná se está posicionando como un destino de gran interés para la inversión y el turismo. Esta feria se ha convertido en un puente para el diálogo, la cooperación y la promoción del turismo dominicano ante el mundo”, expresó.

TyA 2026 también sirvió como plataforma para más de 40 emprendedores y artesanos locales, quienes exhibieron productos y servicios que reflejan la identidad cultural y la riqueza natural de la provincia de Samaná.

Entre los atractivos más comentados del evento estuvieron las experiencias gastronómicas, las degustaciones de productos regionales y la creación del asopao de mariscos con coco más grande del mundo, iniciativa liderada por la chef Solangel Velázquez, que captó la atención de visitantes y medios de comunicación.

Con una masiva asistencia de visitantes y una amplia cobertura mediática nacional e internacional, la feria Turismo y Atracciones Samaná 2026 reafirma su papel como una plataforma estratégica para impulsar el desarrollo turístico, cultural y económico de la región Nordeste, posicionando a Samaná como uno de los destinos más atractivos del Caribe.