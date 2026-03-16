"¡Eso fue una porquería!": Así reaccionó Karl Anthony Towns al out final de RD

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

El dominicano Karl-Anthony Towns no ocultó su indignación tras el amargo final de República Dominicana en el Clásico Mundial.

Un polémico "strike" cantado por el umpire Cory Blaser sentenció el ponche de Geraldo Perdomo, sellando la derrota quisqueyana ante Estados Unidos y generando del disgusto del astro de la NBA.

"¡Claro que sí! Eso fue una bola. Eso fue una porquería. Y para colmo teníamos a Fernando Tatis Jr. en el circulo de espera. Eso fue bola segura", respondió Towns al preguntarle su opinión del lanzamiento.

Towns expresó su respeto y admiración por el equipo dominicano, quien tuvo la mejor ofensiva en el Clásico Mundial, y lamentó que el partido terminará de una manera "decepcionante".

El Sistema Automatizado de Desafío de Bolas y Strikes de las Grandes Ligas se implementará al inicio de la temporada, el 25 de marzo, y probablemente se adoptará para futuras ediciones del Clásico Mundial de Béisbol. Los dominicanos habrían podido apelar ante el llamado árbitro robot si les hubiera quedado una oportunidad para presentar un desafío.