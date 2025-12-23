Más de 46,000 personas accedieron a servicios a través de jornada médica

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La jornada médica “Más Salud y Bienestar”, impactó a más de 46 mil personas en las 10 provincias que fueron visitadas durante el 2025. El programa que busca acercar los servicios de salud a comunidades en condiciones de vulnerabilidad, facilitó el acceso gratuito y oportuno de atención médica integral a miles de familias.

Esta jornada impulsada por el Ministerio de Salud, bajo el liderazgo del ministro Víctor Atallah, desde febrero y hasta diciembre, logró impactar directamente a unas 46,089 personas en 10 provincias del país: Duarte, San Juan, La Altagracia, Santo Domingo Este (Los Mina), Barahona, Santiago, Bonao, San José de Ocoa, San Cristóbal, Santo Domingo Oeste (Los Alcarrizos). Estas provincias fueron seleccionadas en base a criterios epidemiológicos, geográficos y sociales. Este programa representa una intervención sostenida y estratégica iniciada en febrero de este año, que apuesta por la prevención, el seguimiento y la educación en salud.

Durante este período, se brindaron 15,543 consultas médicas, cubriendo diversas especialidades y necesidades de salud primaria.