Estos son los daños que dejan las lluvias en RD: más de 6,000 viviendas afectadas

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Las intensas lluvias asociadas a una vaguada han dejado un panorama de afectaciones en distintas zonas del país, con miles de viviendas anegadas y decenas de comunidades impactadas.

De acuerdo con el informe del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) de las 12 del mediodía, unas 6,100 viviendas se encuentran inundadas, mientras que alrededor de 30,500 personas han sido desplazadas o evacuadas como medida preventiva.

Además, al menos 14 comunidades permanecen incomunicadas, junto a daños en carreteras y puentes que dificultan el acceso en varias localidades.

El impacto también se extiende al sistema de agua potable, ya que 17 acueductos están fuera de servicio, afectando a más de 113,000 usuarios, según reportes oficiales.

En el sector educativo, 186 centros escolares presentan afectaciones, incluyendo daños estructurales como el colapso de verjas perimetrales y problemas en infraestructuras.

Uno de los casos más críticos se registra en Puerto Plata, donde múltiples comunidades han sufrido inundaciones tras el desbordamiento de ríos, con cientos de viviendas afectadas y personas rescatadas por organismos de socorro.