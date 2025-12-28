Abastecimiento de electricidad se registró en casi un 100 % durante Nochebuena y Navidad, dice CUED

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), presidido por Celso Marranzini, informó que durante la Nochebuena, el día de Navidad y el fin de semana, el sistema de distribución eléctrica nacional operó con niveles de abastecimiento cercanos al 100 % en las tres empresas distribuidoras del Estado.

Los reportes del Sistema de Gestión de Distribución (SGD) indican que Edesur mantuvo un abastecimiento de 99.74 %, con una demanda de 766.8 MWh y apenas un circuito fuera de servicio. En tanto, Edeeste registró una demanda de 840.2 MWh, alcanzando un 99.69 % de cobertura y sin circuitos fuera de operación. Edenorte, por su parte, reportó una demanda de 648 MWh, con un 100 % de abastecimiento y cero circuitos fuera de servicio.

El CUED resaltó que estos resultados se lograron en un contexto de importantes desafíos estructurales del sistema eléctrico, confirmando que una gerencia enfocada en la planificación, la coordinación técnica y la toma de decisiones oportunas tiene un impacto directo en la calidad del servicio eléctrico.

El Consejo subrayó, además, que la sostenibilidad del sistema requiere del compromiso activo de la ciudadanía, exhortando a pagar puntualmente la energía consumida y a evitar las conexiones ilegales, prácticas que afectan la estabilidad del servicio y limitan las mejoras a largo plazo.

“El servicio eléctrico es una responsabilidad compartida. La solución es de todos juntos: instituciones que gestionan mejor y ciudadanos que cumplen con su deber”, expresó el CUED.