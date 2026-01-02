Abel Martínez llama a no perder la fe en la RD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Con la llegada del nuevo año 2026 el aspirante presidencial Abel Martínez del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) llamó al pueblo a apostar por la República Dominicana, a no rendirse ni bajar los brazos, aún reconociendo que el país atraviesa momentos complejos que impactan la vida cotidiana de miles de familias.

“El país no está viviendo su mejor momento, y la gente lo sabe. Hay dificultades reales que se sienten en los hogares, en los barrios y en los campos. Pero rendirse no es una opción. Apostar por la República Dominicana es seguir trabajando, cuidándonos y empujando para que las cosas mejoren”, expresó Martínez en un documento de prensa.

El dirigente sostuvo que desear que al país le vaya bien está por encima de cualquier diferencia política, y que ello implica esperar que el actual Gobierno corrija lo que ha fallado, gobierne con mayor sensibilidad y cierre su gestión de manera responsable, permitiendo que la nación avance con estabilidad y sin retrocesos. “Lo que necesitamos es menos violencia, menos muertes evitables y más oportunidades. Oportunidades reales para la juventud, para los emprendedores, para la niñez, para las personas con discapacidad y para quienes hoy viven en condiciones de vulnerabilidad”, afirmó. Martínez destacó que la República Dominicana es un país de gente trabajadora, tanto dentro como fuera del territorio nacional.