Abogado de inquilinos de Teleofertas da su versión de los hechos ante desalojo

Publicado por Gabriel Alberto Hernández Tiburcio Creado: Actualizado:

Tras la orden de desalojo de la plaza comercial Teleofertas, el doctor Héctor Frías Velorio, representante legal de los inquilinos, presentó su versión de los hechos tras el despliegue policial en la zona.

"En cuanto el tema del desalojo, el proceso es legítimo y legal, con todas las de la ley y con las garantías constitucionales del abogado del Estado. Aquí no ha ocurrido ningún atropello. Se le está permitiendo a los inquilinos retirar sus pertenencias e irse en paz", declaró.

Indicó que el desalojo está sustentado en la sentencia definitiva del Representante del Estado ante la Jurisdicción Inmobiliaria.

"Se está respetando el derecho de los inquilinos y los agentes policiales han respetado los mandatos legales para que el proceso sea en orden y legal", añadió.

Desde las primeras horas de este sábado, la Policía Nacional desplegó un contingente de unidades especializadas en la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero, en el Distrito Nacional, en apoyo a la ejecución de una orden judicial de desalojo.

De acuerdo con la institución, la medida se sustenta en la Resolución No. 052, de fecha 2 de febrero de 2026, basada en el artículo 48, párrafo II, de la Ley 108-05 de Registro Inmobiliario, así como en los artículos 5, 7 (numeral 10) y 19 de la Ley 396-19, que regulan el uso de la fuerza pública para la ejecución de medidas dentro de un plazo de 90 días.

El audiovisual fue provisto gracias al videoreportero Guillermo Burgos