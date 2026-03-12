Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El abogado de la profesora acusada de agredir a una niña mientras le daba de comer en el centro educativo Mi Segundo Hogar/Little Steps aseguró que el certificado médico realizado tras el presunto hecho determinó que la menor presentó una abrasión en la nariz.

“Era una abrasión en la nariz que tenía la niña, ¿quién se lo pudo haber cometido? El Ministerio Público ni siquiera pudo demostrar que eso se lo pudo haber cometido la maestra. Cualquier persona rascándose se puede cometer una abrasión. Eso es una rayita. Eso es lo único que tiene el certificado médico”, indicó el abogado Billy Jerónimo.

Pese a la defensa, la Oficina de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este dictó tres meses de prisión preventiva contra la docente Yamelsy Matos Beltré, los cuales deberá cumplir en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Mujeres como medida de coerción.

Según Jerónimo, la madre de la menor habría expresado que no deseaba que la maestra fuera enviada a prisión.

“La madre dio sus declaraciones donde ella decía que no tenía ningún tipo de intención de que la maestra estuviera presa, pero el juez entendió que no y la envió tres meses de prisión preventiva a Najayo Mujeres”, dijo.

El abogado adelantó que la decisión será apelada.

“Es una decisión totalmente absurda, una maestra que se presentó de manera voluntaria. Claro que vamos a apelar inmediatamente nos entreguen la resolución”, afirmó.

Lo que se observa en los videos

El caso generó indignación pública luego de que un video difundido en redes sociales mostrara a la docente presuntamente obligando a una niña a ingerir lo que aparentan ser restos de comida dentro del centro educativo.

“Abre la boca y cómetelo”, se escucha decir a la mujer en el video. Luego añade: “Trágatelo, cuidado si lo vomitas. Cuidado”.

En las imágenes también se observa que la maestra introduce sus dedos en la boca de la niña, aparentemente para obligarla a tragar, mientras sostiene unas sandalias en las manos en señal de amenaza.

Sobre el caso

La titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dinnaf), Olga Diná Llaverías, afirmó que la docente podría enfrentar hasta 30 años de prisión, dependiendo de si los hechos llegan a tipificarse como tortura.

La profesora, de 25 años, fue arrestada luego de entregarse voluntariamente ante el Ministerio Público en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este.

Las investigaciones se iniciaron tras la difusión del video del presunto maltrato en redes sociales.

Lo que solicitó el Ministerio Público

El Ministerio Público solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este que se impusiera prisión preventiva contra la docente como medida de coerción.