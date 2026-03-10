¿Era vómito o no? Abogado de maestra acusada rompe el silencio y da su versión

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

El abogado de la maestra Yamelsy Matos Beltré, acusada de presuntamente maltratar a una niña en el centro educativo Mi Segundo Hogar/Little Steps, aseguró este martes que la menor nunca vomitó y que lo que aparece en el video eran restos de comida, específicamente brócoli.

“De manera categórica nosotros decimos que es incierto que ella le estaba dando vómito. Nunca fue vómito, la niña nunca vomitó. Eran trozos de comida, los mismos alimentos que ella estaba ingiriendo, que le estaban cayendo en el cuerpo de la niña; no del suelo ni mucho menos eran vómitos”, afirmó el abogado Billy Jerónimo, representante legal de la docente.

El jurista también defendió la trayectoria de la maestra, señalando que no tenía antecedentes de quejas por parte de padres ni estudiantes.

“Ella tenía a su cargo 16 niños en el centro y ninguno de los padres ha tenido nunca quejas de ella, ni mucho menos los niños. Es una maestra ejemplar que nunca ha tenido ningún tipo de situación penal”, indicó.

Asimismo, sostuvo que la imputada llevaba más de un año laborando en el centro educativo y que actualmente se encuentra afectada por lo ocurrido.

“Ella está muy arrepentida y muy avergonzada del hecho del que se le acusa, no de lo que se ha dicho. Hay muchas cosas que se dicen y no son ciertas”, expresó.

La audiencia para conocer la medida de coerción fue aplazada para el jueves a las 9:00 de la mañana, informó el abogado.

Lo que se observa en los videos

Un video difundido en redes sociales muestra a la docente presuntamente obligando a una niña a ingerir lo que aparentan ser restos en el centro educativo Mi Segundo Hogar/Little Steps, hecho que generó indignación pública.

“Abre la boca y cómetelo”, se escucha decir a la mujer en el video. Luego añade: “Trágatelo, cuidado si lo vomitas. Cuidado”.

En las imágenes también se aprecia que la maestra introduce sus dedos en la boca de la niña, aparentemente para obligarla a tragar, mientras sostiene unas sandalias en las manos en señal de amenaza.

Sobre el caso

La titular de la Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia (Dirección Nacional de Niños, Niñas, Adolescentes y Familia), Olga Diná Llaverías, afirmó que la docente podría enfrentar hasta 30 años de prisión, dependiendo de si los hechos llegan a tipificarse como tortura.

La profesora, de 25 años, fue arrestada tras entregarse ante las autoridades del Ministerio Público en la Unidad de Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales de Santo Domingo Este.

Las investigaciones se iniciaron luego de que el video del presunto maltrato se difundiera ampliamente en redes sociales.

Lo que solicita el Ministerio Público

El Ministerio Público solicitó ante la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santo Domingo Este que se imponga prisión preventiva como medida de coerción contra la docente.