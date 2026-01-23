Estado abre primera maestría en Desarrollo Rural del país

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat Bencosme, afirmó ayer que el desarrollo rural no está limitado a producir alimentos, sino también a crear bienestar, oportunidades y condiciones dignas para la gente que vive en los territorios rurales. Habló durante el inicio de la primera maestría en Desarrollo Rural Territorial del país.

La capacitación, paso histórico para República Dominicana, es impartida en la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

La formación, en la que participan 32 profesionales de diferentes carreras, es financiada por el Estado, mediante del Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y del proyecto Pro Rural Joven.

“Tenemos una certeza clara: sin desarrollo rural no hay seguridad alimentaria sostenible. Las agricultoras y los agricultores, junto a sus familias, necesitan un entorno que les permita quedarse en el campo, porque es allí donde se produce el alimento que consume toda la nación”, expresó Espaillat.

Dijo que esa instrucción es clave para impulsar una de las prioridades del presidente Luis Abinader: el desarrollo rural como base del crecimiento económico y del cumplimiento de la meta de Hambre Cero con seguridad alimentaria.

El decano de la Facultad de Ciencias Agronómicas y Veterinarias de la academia, Julio Borbón, al dar la bienvenida a los asistentes al acto, recordó que forman a profesionales vinculados de forma directa con la seguridad y soberanía alimentaria, la protección del medio ambiente y los recursos naturales.

Indicó que dan un paso más allá, apuestan por una visión de futuro al preparar a 32 profesionales que contribuirán de manera significativa al desarrollo de las comunidades rurales, epicentro de la producción de los alimentos que consumimos diario.

Asistieron al acto Miriam Guzmán, viceministra de Desarrollo Rural de Agricultura; Luis Madera Sued y Wendy Adams, actores importantes en el proyecto de la maestría.

También estuvieron en la apertura Modesto Reyes, pasado decano, Eliecer Ureña y Olman Quiroz, de la Universidad de Costa Rica e Inés Brioso.

Además, Johanny M. Pérez, directora de Postgrado y Educación Permanente de la facultad, y César Amado Martínez, coordinador de la maestría, asistidos por Lucy Cruz.