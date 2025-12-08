Academia gradúa a 140 micro empresarios

Publicado por Iván Santana Creado: Actualizado:

La Universidad Central del Este (UCE), celebró el acto de graduación 2025 de los emprendedores y mipymes del este, que cursaron los programas de formación y asesoría.

La formación fue efectuada mediante el Centro Mipymes UCE y del de Prototipado y Transferencia Tecnológica en Economía Naranja y Artesanía,

El rector, José A. Hazim Torres, destacó la importancia del impulso a la innovación, economía creativa y acompañamiento técnico a los emprendedores.

Dijo que esos programas son resultado de la alianza con el Ministerio de Industria y Comercio la Oficina de Derecho de Autor, para brindar formación gratis de alta calidad para el ecosistema empresarial de la región y contribuir al desarrollo y crecimiento económico.

Posterior, Elmer González, director de Servicios a las Mipymes d de Industria, Comercio y Mipymes, resaltó la relevancia del trabajo articulado entre el sector académico y las instituciones gubernamentales para el fortalecimiento del tejido productivo local.

Durante la ceremonia, fueron entregados certificados de los programas formativos del Centro Mipymes UCE, entre ellos: Creación de Contenido Creativo, Proveedor del Estado y Licitación Pública, Gestión del Talento Humano, Planificación Estratégica y Cultura del Servicio en las Mipymes.

En esos programas, 140 personas fueron certificadas, además de las realizadas con aliados fundamentales como Onapi, DGII y la Tesorería de la Seguridad Social.

También fueron presentados los graduados de los programas impulsados desde el CPTT-UCE, enfocados en economía naranja y artesanía: “Mi tierra es tradición” y “Quisqueya innova”.