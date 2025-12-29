En República Dominicana se decomisaron 48 toneladas de drogas en 2025, dice la DNCD

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

La República Dominicana decomisó en 2025 más de 48 toneladas de drogas en su combate al narcotráfico, el lavado de activos y otros delitos conexos, en su lucha "sin precedentes" contra estas estructuras del crimen organizado, informó este domingo la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD).

La DNCD, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Procuraduría General de la República, la Dirección de Aduanas, agencias de inteligencia del Estado y la cooperación internacional, aseguró en una nota que confiscó unos 31.294 kilogramos de drogas, y con el apoyo de países aliados, otros 17.041, para un total consolidado de 48.335 kilogramos.

De acuerdo a estadísticas oficiales, las autoridades ocuparon en operaciones desplegadas en aeropuertos, puertos, costas, fronteras y otros puntos del país, 19.586 kilogramos de cocaína, 11.564 de marihuana, 121,4 de crack, así como 21,5 kilogramos de éxtasis, hachís, tusi, metanfetaminas, entre otras sustancias controladas.

Durante las intervenciones se arrestaron a 46,367 personas y se confiscaron 404 armas de distintos calibres, 18 embarcaciones, decenas de motores fuera de borda, 2.082 vehículos, equipos de radionavegación, radios de comunicación, celulares, así como 58,4 millones de dólares y 34,5 millones de pesos.

Las autoridades informaron además que, con el apoyo del Cuerpo de Alguaciles de Estados Unidos, fueron extraditados y deportados 84 fugitivos de la Justicia internacional, consolidando sus operativos de búsqueda y captura de prófugos a nivel nacional.

"Las cifras de incautaciones de drogas, bienes muebles e inmuebles, dinero vehículos, entre otras propiedades, el desmantelamiento de redes de narcotráfico, así como la capacidad operativa en la detención y extradición de fugitivos, demuestra el firme compromiso del Gobierno dominicano de enfrentar con determinación a las estructuras criminales", apuntó la DNCD.

El presidente de la DNCD, vicealmirante José M. Cabrera Ulloa, destacó el "arduo" trabajo de los hombres y mujeres que conforman el organismo antinarcóticos, y garantizó que continuarán ejecutando estrategias, junto a otras instituciones para "enfrentar" y "erradicar" el tráfico de sustancias controladas.