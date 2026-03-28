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La primera causa de muerte 

Accidente en autopista Joaquín Balaguer cobra la vida de exfuncionario, Federico Franco

El exfuncionario perdió la vida este sábado tras un choque ocurrido en el cruce de Quinigua, en la autopista Joaquín Balaguer.

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El exviceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Federico Alberto Franco Taveras, falleció este sábado en según trascendió en  un accidente de tránsito registrado en la provincia de Santiago.

De acuerdo con los informes preliminares, el hecho ocurrió pasadas las 2:00 de la tarde en el cruce de Quinigua, sobre la autopista Joaquín Balaguer, en dirección Este-Oeste. Franco se desplazaba en una motocicleta desde Santiago hacia Navarrete cuando se produjo el siniestro.

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