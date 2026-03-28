Accidente en autopista Joaquín Balaguer cobra la vida de exfuncionario, Federico Franco

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El exviceministro de Áreas Protegidas y Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Federico Alberto Franco Taveras, falleció este sábado en según trascendió en un accidente de tránsito registrado en la provincia de Santiago.

De acuerdo con los informes preliminares, el hecho ocurrió pasadas las 2:00 de la tarde en el cruce de Quinigua, sobre la autopista Joaquín Balaguer, en dirección Este-Oeste. Franco se desplazaba en una motocicleta desde Santiago hacia Navarrete cuando se produjo el siniestro.