Tragedia

Accidente de tránsito deja tres fallecidos y un pelotero herido en SPM

Iván Santana

Tres personas murieron y una resultó herida al originarse un choque entre una jeepeta y una motocicleta tipo pasola en la madrugada de este lunes en la intersección de las calles 27 de Febrero y María Trinidad Sánchez, en la parte céntrica de esta ciudad.

Los muertos fueron identificados como Alfredo Carty, alias Domplin e Israel García, a quien apodaban Vulva, los cuales residían en el barrio Filipinas de esta ciudad y transitaban en la pasola, mientras que Víctor de Jesús, quien también murió en el accidente, de acuerdo a los informes transitaba en la jeepeta en la que iba el pelotero del equipo Toros del Este Antonio Jiménez, de 24 años, quien presenta fracturas y laceraciones diversas y fue llevado a un centro de salud de esta ciudad.

Al lugar del accidente acudieron unidades de la Dirección de Servicio de Atención a Emergencia Extrahospitalaria, agentes de la Digesett, Policía Nacional y personal del Instituto Regional de Ciencias Forenses (INACIF) quienes levantaron los cadáveres y llevados a la morgue del hospital Antonio Musa para luego ser entregados a sus familiares.

Sobre el fallecido Víctor de Jesús no se pudieron obtener más detalles. La tragedia ha causado gran consternación en San Pedro de Macorís.

Iván Santana

