Accidente entre tres vehículos en el peaje de Haina deja una persona fallecida

Publicado por Merilenny Mueses Creado: Actualizado:

Este sábado inició con una tragedia vial. Un accidente de tránsito ocurrido alrededor de las 11:00 de la mañana en el peaje de Haina, en dirección ascendente por el elevado, dejó una persona fallecida.

El siniestro involucró tres vehículos: un camión mezclador de cemento, una motocicleta y un automóvil.

El coronel Rafael Tejada Baldera, vocero de la Dirección General de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), dijo al periódico HOY que la víctima mortal es el conductor de la motocicleta.

Hasta el momento no se han reportado personas heridas.

Tejada Baldera indicó que el tránsito ya fue regulado en la zona. En el lugar permanecen unidades las autoridades, mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

Indicaron que se ofrecerán más detalles del accidente en el transcurso del día.