Aclaran hallazgo de osamenta en la iglesia San Antonio de Padua, en Tenares

El reconocido salmista de la feligresía católica, conocido como El Padre Chelo, aclaró que una osamenta que según algunos perfiles de Facebook de la zona fue halladas en el interior del Templo Parroquial San Antonio de Padua de este municipio, llevaba allí unos 75 años, y la cual era usada en una época ya remota, para el estudio de anatomía de los centros educativos de aquí.

Al participar en el programa Despierta Ahora, por Tenarenses.com, que dirige el comunicador Lincoln Minaya, este lamentó la gran cantidad de morbos de personas con perfiles en las redes sociales de la zona y que se hacen llamar comunicadores, a los cuales llamó para que al igual como propagaron dicha noticia, lo hagan también con otros males sociales que como el narcotráfico pulula en este municipio.

Dijo que hace 25 años cuando estuvo por primera vez en esta ciudad, ya dicha osamenta estaban en el citado templo, y que según investigaciones hechas, las mismas data su permanencia en el lugar desde el 1954, y que fueron donadas por familiares de los difuntos a los centros educativos para el estudio de anatomía, pero no se entiende por cuales razones las mismas fueron a parar a dicho templo.

Consideró como una bajeza de parte de fotorreporteros de Tenares, el hecho de tratar de descreditar su imagen, la cual se ha dedicado a trabajar a favor de los más necesitados, pero que como consecuencia de lo sucedido este viernes pensó hasta retirarse a ofrecer sus servicios sacerdotales a otra ciudad, en donde no haya tanto morbo y deseo de dañar a los demás.

Con lágrimas en sus ojos y ante las cámaras de Despierta Tenares, El Padre Chelo llamó a quienes según él se hacen llamar comunicadores o fotorreporteros a que hagan un trabajo apegado a la ética, la verdad y la decencia, sobre todo en estos momentos en que la sociedad en sentido general atraviesa por terribles dificultades y que necesita el concurso de todos.

“Yo no hice ningún mal para que me hagan esto, yo lo que hice fue contacté la alcaldía, la funeraria y le hicimos no una misa sino sus exequias, para con toda la seguridad que demanda el protocolo, darle cristiana sepultura”, dijo el Padre Chelo.

Habla Lincoln Minaya



De su lado el conductor del citado espacio, llamó a la reflexión a los jóvenes y adultos que sin ningún tipo de orientación ejercen la comunicación, para que cesen ya sus desinformaciones a través de las redes sociales, las cuales están cada vez más propiciando daños a la colectividad de la provincia Hermanas Mirabal y la región Nordeste del país.

En ese sentido, Minaya aprovechó el espacio para hacerle un llamado tanto a las autoridades como a la directiva del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), así como al Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) a que se pronuncien con relación a lo que últimamente pasa en esta demarcación, en donde según denuncias, existen ciertos laboratorios de maldad que se usan para dañar, desacreditar y chantajear a personalidades de la vida política y empresarial de esta demarcación.