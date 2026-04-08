"Si no actúa la justicia, lo hará la divina": Eduardo Estrella sobre caso Jet Set

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El ministro de Obras Públicas, Eduardo Estrella, manifestó su confianza en que el sistema judicial dominicano responderá como espera la ciudadanía frente al caso Jet Set.

Durante sus declaraciones, Estrella advirtió que, de no hacerlo, “la justicia divina” se encargará de imponer consecuencias, recordando que en la vida todo acto tiene su retribución.

“Si la justicia no actúa, lo hará la justicia divina, donde no cuentan los medios de comunicación, las influencias ni las componendas, porque todo se paga aquí o en la otra vida”, expresó el funcionario.

Estrella perdió a su hijo Guarionex Estrella junto a la esposa de este en el colapso del centro nocturno.

El ministro insistió en que la población espera una actuación firme y transparente de las autoridades judiciales, subrayando que la confianza en las instituciones es clave para mantener la credibilidad y la paz social.