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Descontinúan alerta

Actualización: COE mantiene a 4 provincias en alerta verde y advierte posibles inundaciones

Las provincias bajo alerta son Monte Cristi, Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez.

Directivos del COE en rueda de prensa.

Directivos del COE en rueda de prensa.

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El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó este domingo que mantiene en alerta verde a cuatro provincias ante posibles crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones repentinas o urbanas.

Las provincias bajo alerta son Monte Cristi, Dajabón, Valverde y Santiago Rodríguez.

En contraste, el organismo descontinuó el nivel de alerta verde para Puerto Plata, Elías Piña, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, El Seibo, Santo Domingo, La Romana, Hato Mayor y La Altagracia.

Menos lluvias en gran parte del país

Mapa de alerta

Mapa de alerta

El COE explicó que la medida responde a que el frente frío continúa alejándose del territorio nacional, mientras una masa de aire relativamente estable y seca comienza a incidir sobre el país.

Como resultado, se prevé una reducción significativa de las precipitaciones en gran parte del territorio dominicano.

No obstante, durante la tarde podrían registrarse lluvias pasajeras en Puerto Plata, Espaillat, La Vega, Monseñor Nouel, Pedernales y Barahona, producto de la nubosidad transportada por el viento.

En horas de la noche, gran parte del país permanecerá con nubes dispersas y las lluvias que puedan presentarse serán ampliamente aisladas, principalmente en localidades cercanas a la costa norte.

Condiciones marítimas

En la costa atlántica, el organismo recomendó a los operadores de frágiles, pequeñas y medianas embarcaciones navegar con precaución, debido a viento y oleaje anormal.

Recomendaciones a la población

El COE exhortó a la ciudadanía a:

  • Mantenerse en contacto con la Defensa Civil, Fuerzas Armadas, Cruz Roja, Policía Nacional, Cuerpos de Bomberos y el COE a través de los teléfonos *809-472-0909, 9-1-1 y 462 de la OGTIC.
  • Seguir los lineamientos de los organismos de protección civil.
  • Permanecer atentos ante aguaceros si residen en zonas vulnerables cercanas a ríos, arroyos y cañadas.
  • Abstenerse de cruzar cuerpos de agua con alto volumen y evitar el uso de balnearios en provincias bajo alerta.
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