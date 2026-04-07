Adesa deplora deterioro del sistema de salud pública de República Dominicana

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

El acceso de la población a servicios de salud de calidad es cada vez más difícil frente a una crisis del sistema sanitario como lo demuestra el reporte de 249 muertes infantiles en lo que va de año, lo que significa que cada día mueren 8.3 infantes de problemas evitables, el 87% vinculado a las deficiencias del sistema de salud.

Así lo consideró la Alianza por el Derecho a la Salud (ADESA) quien movilizará a sus 58 organizaciones sociales para este martes siete, Día de la Salud, para exigir un cambio de rumbo del Gobierno.

Afirma que las autoridades carecen de rumbo, actúan de manera incoherente e ignoran los reclamos de organizaciones sociales para que se atiendan necesidades básicas. El sistema de salud sigue enfocado en atender enfermedades en vez de poner énfasis en prevenirlas, los centros de la red pública operan con déficit de personal, de insumos básicos y de medicamentos, no funciona el protocolo de referencia y contrarreferencia y el presupuesto de los hospitales apenas alcanza para pagar salarios y atender urgencias. La situación es más grave en el Primer Nivel de Atención donde faltan neveras para conservar vacunas, instrumentos para diagnosticar a los pacientes, medicamentos y capacidad gerencial.

Un ejemplo que ilustra la desatención oficial de la salud es que el Estado presupuestó para el año en curso menos del 2% del Producto Interno Bruto, cifra igual a la invertida en el año 2000, no obstante, al crecimiento de la inflación y a los altos costos de la tecnología y los servicios profesionales.

En el año 2019 el 14% de presupuesto de Salud se invirtió en Atención Primaria y para este año sólo se invertirá un 9%, lo que habla del desinterés de la autoridades en este campo de servicios. Como consecuencia de abandono de atención primaria el sufrimiento se agrava.