ADP Boca Chica exige posesión de Walan De los Santos como director del politécnico ITLA

BOCA CHICA.– El Comité Ejecutivo Municipal (CEM) de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Seccional Boca Chica, exigió al Distrito Educativo 10-05 la inmediata posesión de Walan De los Santos como director del Centro Educativo Politécnico (ITLA), en sustitución de Tatiana Merán Contreras, conforme a la designación realizada por el Ministerio de Educación (Minerd).

Durante una manifestación pacífica realizada por la organización frente al Politécnico ITLA, la ADP demandó además que se garantice el acceso prioritario de los estudiantes del Distrito Educativo 10-05 a dicho centro, al advertir una disminución en la matrícula local, atribuida a la preferencia otorgada a estudiantes de otras localidades, pese a contar con las mismas competencias académicas.

El gremio magisterial rechazó de manera categórica cualquier intento de modificar el convenio vigente entre el MINERD y el ITLA que otorgue al rector de esa institución facultades para designar personal docente o administrativo-docente, al recordar que dichas atribuciones corresponden exclusivamente al Ministerio de Educación, según lo establecido en la Ley General de Educación No. 66-97 y el Estatuto del Docente (Decreto No. 639-03).

Asimismo, solicitó la conformación de una comisión técnica integrada por personal de las áreas de descentralización, supervisión, orientación y psicología, con el objetivo de investigar y corregir posibles irregularidades académicas, administrativas y de gestión de recursos que afectan al centro educativo y al estudiantado de la comunidad.

La ADP Boca Chica también recordó al Ministerio de Educación su compromiso con la entrega de varios centros educativos que se encuentran en proceso de reparación y remozamiento. Indicó que, de los 17 planteles priorizados por su avanzado estado de deterioro, varios debían ser entregados entre diciembre de 2025 y el primer trimestre de 2026; sin embargo, denunció que hasta la fecha no se ha entregado ninguno y que los trabajos presentan una paralización significativa.

Entre los centros afectados citó a Virgen de la Altagracia, Anacaona Espejo, Liceo Dr. José Francisco Peña Gómez, Eladio Antonio Aquino, María Caro y Concepción Bona.

Finalmente, el gremio exigió la inclusión inmediata de alrededor de 200 maestros, coordinadores, orientadores y psicólogos en la plataforma de Evaluación del Desempeño Docente, quienes, pese a tener más de un año en servicio, aún no han sido habilitados para ser evaluados, vulnerando su derecho a un proceso justo y oportuno.