Advierte salud de abogados no debe dilatar procesos

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

No obstante la oposición del Ministerio Público a que el inicio del juicio preliminar contra los imputados en el caso Intrant se aplazara por tercera vez, la jueza del sexto juzgado de la Instrucción, accedió al pedimento que por razones de salud, hizo la defensa de la empresa Aurix, de Jochy Gómez.

Advirtió que si la situación de salud del abogado Marino persiste, el dueño de la empresa tendrá que sustituirlo

“Aunque en principio el tribunal está reconociendo su estado de salud, no se puede olvidar que la salud de los abogados, en principio, no debería generar dilaciones en los procesos...” dijo la magistrada Yanibet Rivas, al tiempo de diferir la audiencia para el pròximo 16 de marzo.

Dos incidentes.

El primer incidente con solicitud de prórroga y suspensión de la audiencia fue planteado por la defensa del imputado Pedro Vinicio Padovani Báez, alegando demoras en la obtención de información financiera necesaria que solicitaron a Panamá.

Para evitar la “estatización del proceso”, pidió a la jueza separar a Padivani Báez del expediente o dejar para último la presentación de su medio de defensa.

La jueza se fue a deliberar y a su regreso al Estado anunció que el pedimento de la defensa del ex encargado del Centro de Control de Tráfico del INTRANT sería debatido durante la audiencia.

Fue en ese momento en el que también informó de la licencia médica que habría sido depositada el pasado viernes por el abogado de la empresa Aurix, S.A.S.

La jueza le preguntó al imputado Jochy que si la defensa que tenía presente podía también representar a empresa Aurix, y este dijo que no.

El tribunal le cedió la palabra al Ministerio Público representando por la titular de la PEPCA, Mirna Ortìz, quien se opuso al aplazamiento por 30 dìas, y pidió al tribunal desglosar del expediente de la citada empresa, y continuar el proceso, lo cual fue rechazado por la jueza.

“El tribunal entiende de lugar rechazar la solicitud del Ministerio Pùblico, entendiendo que la persona que representa a esta empresa tiene necesariamente que evaluar el impacto que tiene el requerimiento del Ministerio Público en esta parte del proceso”.

Agregó que aunque la inasistencia está justificada “no se puede olvidar que la salud de los abogados ni pueden generar dilaciones proceso”.