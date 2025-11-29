Aerodom dice mantiene operaciones normales pese a cancelaciones mundiales por alerta de Airbus

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI (Aerodom) informó que las operaciones se desarrollan con normalidad y que todos los vuelos han sido confirmados.

Aerodom explicó que todas las operaciones se mantienen estables y que no han tenido cancelaciones de vuelos por esa situación.

Miles de aviones Airbus están normalizando sus servicios aéreos después de haber cancelado vuelos durante horas, debido a una advertencia sobre posibles interferencias de la radiación solar en los sistemas computarizados de control de vuelo.

El fabricante aeroespacial europeo informó que alrededor de 6,000 aeronaves A320 resultaron afectadas, la mayoría requiriendo una rápida actualización de software.

Otros 900 aparatos más antiguos necesitarán sustituir sus computadores.

El ministro de Transporte de Francia, Philippe Tabarot, anunció que “no hubo contratiempos” en la actualización de más de 5,000 aviones. Airbus indicó que “menos de 100 aeronaves” continúan pendientes de actualización, según medios locales.

“Las actualizaciones de software ya fueron implementadas virtualmente durante la noche en todos los dispositivos”, añadió Tabarot.