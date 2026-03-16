Agenda del presidente enfocada en la juventud

Publicado por Tania Hidalgo Creado: Actualizado:

Como parte de su agenda de trabajo de este fin de semana, el presidente Luis Abinader inauguró el sábado la Escuela Comunal Barrio Lindo, en Villa Mella, Santo Domingo Norte. El centro educativo consta de 26 aulas y beneficiará a 900 estudiantes.

Asimismo, el jefe de Estado, durante un acto efectuado a propósito del Día Internacional de las Matemáticas, entregó 8,000 becas del programa Generación Steam, orientada a fortalecer la formación de la juventud en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas. La actividad tuvo lugar en el Aula Magna de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD).

Abinader afirmó que el talento juvenil será determinante para impulsar el desarrollo del país en la nueva economía basada en el conocimiento, al tiempo de precisar que esta iniciativa busca fortalecer la formación en áreas estratégicas. De acuerdo a lo expresado, se ha priorizado el desarrollo de la tecnología logrando alianzas estratégicas con empresas internacionales y la implementación de la Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial.

Los beneficiarios de las becas tendrán acceso a 135 programas formativos especializados, entre ellos, posgrados, diplomados, especializaciones y cursos en programación, inteligencia artificial, análisis de datos, ciberseguridad y transformación digital, los cuales han sido desarrollados en colaboración con instituciones académicas y centros de formación nacionales e internacionales.

Esta convocatoria logró movilizar más de 630 millones de pesos en oportunidades educativas. Aplicaron más de 15,500 jóvenes.

Encuentro

La jornada de trabajo del mandatario incluyó también un conversatorio con más de 350 estudiantes de liceos y colegios de Santo Domingo Este. Intercambiaron inquietudes sobre tecnología, empleo, sostenibilidad ambiental y educación superior.