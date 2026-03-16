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En una acción inédita, el presidente, Luis Abinader se presentó a Güibia para presenciar, junto a cientos de capitaleños, el partido semifinal del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre los equipos de República Dominicana y los Estados Unidos

Ante la llegada inesperada del jefe de Estado, los allí presentes lo recibieron con sorpresa en medio de algarabía.

Ante la llegada inesperada del jefe de Estado, los allí presentes lo recieron con sorpresa en medio de algarabia

La presencia del gobernante responde al respaldo a la sección dominicana que hasta el momento se mantiene invicta.

El gobernante se trasladó la semana pasada a la Florida para lanzar la motoneta bole den encuentro del equipo dominicano contra la novena de Nicaragua, en el cual los quisqueyanos se impusieron de manera contundente 12-3 ante el conjunto centroamericano.

El mandatario presencia el encuentro junto a la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía y el director general de la Policía Nacional, general Andrés Modesto Cruz Cruz.