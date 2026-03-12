Actividades
Agenda País, jueves 12 de marzo de 2026
10:00 a.m. Congreso Tecnología, Inclusión y Sostenibilidad. INTEC.
8:00 a.m. Conferencia presidenta Pro-Competencia. Av. Sarasota 20.
9:00 a.m. Audiencia TSE. Sede, Feria.
9:30 a. m. Reconocimiento a Vang. Exportadora ProDominicana.
RP Fund. Municipios al Día. En Embajada India
Pacto Colectivo del SINATRAEAPD. Ministerio de Trabajo, Feria.
RP Foro por Candidatura Independiente. Congreso Nacional.
Actos por centenario Minerva Mirabal. Ojo de Agua, Salcedo.
6:00 p.m. Inauguración Feria Agropecuaria 2026. Ciudad Ganadera.
Conferencia juez Betty Calvo Torres , Corte Suprema NY, UNPHU.
Inicio maestría Ciberseguridad. UNAPEC.
6:30 a.m. Circulación novela de Bredyg Disla. Biblioteca Nacional.