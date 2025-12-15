Agenda País, lunes 15 de diciembre de 2025

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

8:00 a.m. Izamiento bandera por aniversario del Partido de la Liberación Dominicana (PLD). Casa Nacional.

10:00 a.m. Presentación primera etapa de la remodelación de la Sirena Multicentro Churchill.

Rueda prensa del PLD. Casa Nacional.

Reunión de seguimiento de Seguridad Ciudadana. Policía Nacional.

4:00 p.m. Presentación del remozamiento de los murales del PLD. Casa Nacional.

4:30 p.m. Acto solemne por aniversario del PLD. Casa Nacional.

5:00 p.m. Instituto Duartiano dará primer picazo de las obras patrióticas en el Bulevar de la Avenida 27 de Febrero, esquina Winston Churchill.