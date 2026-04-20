Agenda País, lunes 20 de abril de 2026

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9:00 a. m. Rueda de prensa de la CASC. Finca Caonabo, ubicada en Masipedro, Bonao.

10: 00 a.m. Reunión de seguimiento a la Seguridad Ciudadana. Palacio de la Policía.

Rueda de prensa del PLD. Casa Nacional.

Movimientos sociales harán propuesta sobre temas socio ambientales. Colegio Médico.

Inicio de obras en el parqueo José Reyes. Calle José Reyes esquina Arzobispo Nouel.

5: 00 p.m. Inicio diplomado TC. Auditorio Ciencias de la Salud, PUCMM de Santiago.