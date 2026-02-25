Actividades
Agenda País, lunes 26 de febrero de 2026
3:00 p.m. Inauguración IDAC Radar Meteorológico. Punta Caucedo.
9:00 a.m. RP ProDominicana. Av. Luperón.
RP Ganadería, OIRSA y el IICA. Hotel W&P.
Audiencia pública. Tribunal Constitucional.
9:30 a. m. RP Frente de Integridad Nacional. Restaurant Vizcaya.
10:00 a.m . RP Foro Internacional sobre Tierras Raras. Mirex.
RP Contadores Públicos. Av. Bolívar 255.
Investidura UASD. Plaza Héroes de Abril.
Piquete choferes . Entrada de Los Alcarrizos.
Acto Ideice. Hotel Crowne Plaza.
11:00 a.m. RP Junta Central Electoral. Sede.
3:00 p.m. Inauguración IDAC Radar Meteorológico. Punta Caucedo.
3:00 p.m. Conferencia del canciller Roberto Álvarez. Pucmm.